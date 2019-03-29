Абсолютным лидером интернет-торговли Беларуси является китайская площадка AliExpress, сообщил руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич 29 марта в Минске на крупнейшей ежегодной конференции по электронной коммерции в Беларуси E-commerce Day.

По оценкам экспертов, несмотря на таможенные лимиты, товарооборот AliExpress в Беларуси достигает 200-250 млн долларов. При этом общий объем рынка интернет-торговли в минувшем году составил около 645 млн долларов.

На втором месте в разных категориях находятся местные игроки — интернет-гипермаркет 21vek, торговая площадка Wildberries. Единственная категория, где лидируют белорусские игроки, — товары ежедневного потребления: «Е-доставка» и «ГиперМолл».

По словам Максима Маринича, главными причинами покупать в интернете белорусы называют более низкие цены и больший выбор и ассортимент, чем в обычных магазинах. При этом степень влияния этих факторов зависит от категории товаров: так, при покупке автотоваров онлайн люди больше ценят больший выбор и ассортимент, а детских товаров — более низкие цены.

На одну покупку в интернете белорусы тратят в среднем 50 рублей. За последний год средний чек на одну покупку в интернете уменьшился на 8 рублей. Это связано с тем, что ассортимент в онлайне расширяется более дешевыми товарами, особенно на китайских сайтах.

В разных категориях товаров сумма отличается: средний чек на технику и электронику равен 100 рублям, мебель и товары для дома — 90 рублям, одежду, обувь и аксессуары — 40 рублям, товары для детей — 30 рублям.

За последний год количество заказов через мобильные устройства обогнало количество заказов через компьютеры. Сегодня, оформляя заказы в интернет-магазинах, белорусы в 40% случаях пользуются мобильными приложениями (плюс 16% к показателю прошлого года). 35% заказов оформляют через сайты на ПК (минус 19% к показателю прошлого года) и 24% — через сайты на мобильных устройствах (плюс 2%).

Рост популярности мобильных приложений связан с ростом популярности крупных маркетплейсов и интернет-магазинов, таких как AliExpress.com, Joom.com и Wildberries.by.

Белорусы также стали на 8% чаще оплачивать покупки в интернет-магазинах по факту получения: наличными, картами, в кредит и рассрочку. Сегодня так рассчитываются в 62% случаях.

Вторым по популярности способом оплаты является безопасная сделка, доступная на зарубежных маркетплейсах. С ее помощью оплачивают 20% покупок.

При безопасной сделке покупатель платит деньги не напрямую интернет-магазину, а площадке (например AliExpress), которая переводит их продавцу после того, как покупатель подтвердит, что с покупкой все в порядке. Белорусские маркетплейсы смогут ввести такую возможность после разрешения платежей в пользу третьих лиц. Соответствующий законопроект «О платежных системах и платежных услугах в Республике Беларусь» сейчас рассматривают в Комитете госконтроля и Верховном суде.

Вышеуказанные цифры получены исследовательским проектом e-data.by, который собирает аналитические данные о белорусском рынке электронной коммерции из разных источников. Команда проекта провела два исследования того, как белорусы совершают покупки в интернете: первое в марте 2018 года, второе — год спустя, в марте 2019-го. Были опрошены 1000 белорусов, имеющих опыт покупок в интернете. Выборка респондентов репрезентативна в отношении населения Беларуси по полу, возрасту и региону проживания.