Тема очереди на жилье по-прежнему актуальна для многих минчан и вызывает много вопросов. Sputnik выяснил у начальника отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Анжелики Дайнеко все самые важные моменты, которые надо знать всем, кто планирует когда-нибудь обзавестись в Минске квартирой.

Кто может стать в общую на очередь на жилье в Минске?

Кто и на каких основаниях может стать в очередь на жилье, определяет Положение об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденное Указом президента Беларусь от 16 декабря 2013 года № 563.

«Самое распространенное основание – обеспеченность общей площадью жилья менее установленного законодательством норматива: для Минска – менее 10 квадратных метров на человека. При этом при постановке на учет в Минске учитываются жилые помещения, находящиеся в собственности, а также во владении и пользовании в Минске и Минском районе», – пояснила представитель Мингориполкома.

Однако есть те, кто может быть признан нуждающимся без учета занимаемой площади. Среди них:

проживающие в общежитиях (кроме тех, кому общежитие предоставлено на период обучения, спортивной подготовки, прохождения клинической ординатуры, а также кроме сезонных и временных работников);

проживающие в жилых помещениях частного жилищного фонда по договору найма жилого помещения – проще говоря, в съемном жилье;

проживающие в арендном жилье, предоставленном на период трудовых или служебных отношений;

проживающие в однокомнатной квартире с другим человеком независимо от его пола и от того, являются ли они близкими родственниками (за исключением супругов);

молодые семьи, впервые вступившие в брак, в которых хотя бы один из супругов младше 31 года на дату принятия на учет, если никто из них не имеет в собственности квартиры либо одноквартирного жилого дома и не является нанимателем квартиры либо одноквартирного жилого дома.

«Важно помнить, гражданин вместе с членами своей семьи вправе состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий как по месту жительства, так и по месту работы или службы. Еще один нюанс – в Минске стать в очередь на жилье могут все перечисленные выше категории людей, которые на протяжении 10 лет зарегистрированы по месту жительства в столице, а по месту работы – если не менее 10 лет работают в организациях столицы», — подчеркнула Дайнеко.

Какие бонусы дает статус нуждающегося — ведь в очереди можно стоять десятилетиями?

«Граждане, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, вправе самостоятельно заключать договоры долевого строительства жилья с застройщиками. При этом, в соответствии с законодательством, строительство жилых помещений в многоквартирных жилых домах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, застройщики осуществляют с ограниченной прибылью, размер которой не должен превышать 5 процентов от сметной стоимости объекта долевого строительства», — рассказала специалист.

Кроме того, нахождение в очереди на жилье позволяет гражданам при строительстве или покупке жилья получить налоговый вычет, предусмотренный налоговым законодательством. «Этот вычет делается при строительстве или покупке жилья как по направлениям местных исполнительных и распорядительных органов, так и при самостоятельном улучшении жилищных условий», — отметила Анжелика Дайнеко.

При расчете метров на человека учитывается общая площадь квартиры или только жилая?

Тем, кто собирается стать в очередь на жилье, важно знать еще один момент: при расчете количества метров в жилье на одного человека учитывается общая площадь помещения, а не жилая.

«Учитывается обеспеченность общей площадью жилья, которая определяется исходя из суммы общей площади всех жилых помещений, находящихся в собственности и/или во владении и пользовании гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи в Минске и Минском районе», — подчеркнула специалист в области жилищной политики.

Куда нужно обращаться, чтобы стать в очередь на жилье в Минске?

Чтобы стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, нужно обратиться в администрацию района, где человек постоянно зарегистрирован по месту жительства. С заявлением нужно прийти в службу «Одно окно», при себе нужно иметь:

паспорта или другие документы, удостоверяющие личность, всех совершеннолетних и свидетельства о рождении несовершеннолетних, которых ставят в очередь вместе с человеком, который обращается за постановкой на учет;

документы, подтверждающие право на внеочередное или первоочередное предоставление жилого помещения (если такое право у заявителя есть);

сведения о доходе и имуществе каждого члена семьи (если становятся или восстанавливают учет люди, которые имеют право на получение жилого помещения социального пользования в зависимости от их дохода и имущества).

«Такие документы, как справка о занимаемом жилом помещении и составе семьи, справка о находящихся в собственности гражданина и проживающих совместно с ним членов его семьи жилых помещениях в Минске и Минском районе, сведения о получении или неполучении льготного кредита, одноразовой субсидии на строительство, реконструкцию или покупку жилья и иные документы запрашиваются у соответствующих организаций службой «Одно окно». Однако при желании такие документы граждане могут предоставлять самостоятельно», — отметила Анжелика Владимировна.

Если ребенок в 18 лет хочет стать на очередь, а у родителей есть и другое жилые помещения?

Если достигший совершеннолетия минчанин проживает вместе с родителями и хочет самостоятельно стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, при расчете количества метров общей площади жилья, приходящихся на него, учитываются находящиеся в собственности у его родителей жилые помещения, расположенные в Минске и Минском районе.

«То есть, если есть несколько жилых помещений, и на молодого человека приходится больше 10 квадратных метров с учетом всех этих помещений, он не может быть признан нуждающимся», — объяснила представитель Мингорисполкома.

Можно ли переоформить очередь на другого члена семьи?

По закону очередь на жилье можно переоформить на совершеннолетнего члена его семьи с его согласия по письменному заявлению человека, состоящего на учете.

«Это можно сделать по месту жительства гражданина со времени принятия его на учет в составе семьи, состоящего на учете, но не ранее наступления совершеннолетия. В случае эмансипации или вступления в брак до достижения совершеннолетия – с даты принятия решения об эмансипации либо с даты вступления в брак. По месту работы – с даты трудоустройства члена семьи в организацию, в которой работает гражданин, состоящий на учете», — рассказала Дайнеко.

На каких основаниях человек может потерять место в очереди?

Иногда человек стоит в очереди годами, а когда обращаются в управление жилищной политики, оказывается, что он уже не нуждающийся.

Полный перечень оснований, при которых минчанина могут снять с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, содержится в 32-м пункте Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда.

«Так, например, граждане подлежат снятию с учета по месту жительства, если у них отпали основания для признания нуждающимися в улучшении жилищных условий, если они выехали на место жительства в иной населенный пункт, если выясняется, что они предоставили не соответствующие действительности сведения для постановки на учет. Кроме того, лишиться права пребывания в очереди можно, если в ходе сверки учетных данных будут выявлено, что человек не проживает по месту регистрации по месту жительства в общежитиях, в жилых помещениях частного жилищного фонда по договору найма жилого помещения (за исключением случаев, если у граждан имеются иные основания состоять на учете)», — перечислила специалист в области жилищной политики.

Данные, подтверждающие право минчан находиться на учете нуждающихся, проверяют местные исполнительные и распорядительные органы ежегодно с 1 февраля по 1 мая. «Однако, поскольку в Минске сосредоточено значительное количество очередников – одна треть от общереспубликанского их количества, по объективным причинам установленного срока недостаточно, и сверка проводится администрациями районов столицы на протяжении всего года», — отметила Анжелика Дайнеко.

Решение о лишении места в очереди принимает администрация района, которая принимала человека на учет. Об этом сообщают в письменной форме, где указывают основания для снятия с учета. Как правило, направляется выписка из соответствующего решения.

Узнать о том, находится ли минчанин в очереди на жилье, и под каким номером, можно в специальной рубрике «Очередь на жилье» на сайте администрации района, где он состоит на учете, на сайте Мингорисполкома и в службе «Одно окно».

Что считается ухудшением жилищных условий?

Ухудшением жилищных условий считается уничтожение, повреждение, отчуждение жилого помещения либо его части, перевод из жилого фонда в нежилой, обмен, раздел или изменение порядка пользования жилым помещением, в котором на одного человека в Минске приходилось больше 10 квадратных метров.

«Также ухудшением признается предоставление гражданином или членами его семьи права владения и пользования жилым помещениям другим гражданам, за исключением вселенных в установленном порядке супругов, несовершеннолетних и совершеннолетних трудоспособных детей, нетрудоспособных родителей, и не имевших до этого в собственности или владении и пользовании жилых помещений, в которых они были обеспечены общей площадью жилья 10 квадратных метров и более на одного человека. Если гражданин был обеспечен жилым помещением по норме, а затем вселился в общежитие либо в жилое помещение по договору найма жилого помещения частного жилищного фонда, он также будет считаться ухудшившим свои жилищные условия», — пояснила Анжелика Дайнеко.

Важно знать, что минчане, ухудшившие свои жилищные условия, не смогут стать в очередь на жилье в течение пяти лет с этого момента.

Учитывают ли банки нахождение в очереди на жилье при выдаче кредитов на строительство или покупку недвижимости?

Банки могут устанавливать пониженные ставки по кредитам, выдаваемым за счет собственных средств на строительство или покупку недвижимости людям, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.