В Минске 63-летний водитель на Citroen С4 насмерть сбил женщину

Управлением Следственного комитета по г. Минску устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По данным следствия, 27 марта около 17 часов 30 минут 63-летний водитель, управляя легковым автомобилем Citroen С4, двигался по пр. газеты Звязда в Минске и совершил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, по предварительной информации, на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП женщине, 1964 года рождения, причинены тяжкие телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.

Следователем с участием эксперта и сотрудников ГАИ проведен осмотр места происшествия, назначены автотехнические и судебно-медицинская экспертизы.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) Уголовного кодека Республики Беларусь.

Граждан, которые располагают какими-либо сведениями о вышеуказанном происшествии, следователи просят обратиться в УСК по г. Минску по адресу: г. Минск, ул. Первомайская, 7 или по телефонам: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.