Стало известно, что на автомобили такси, которые не будут повышать тарифы во время II Европейских игр 2019 года, нанесут специальные логотипы.

Как сообщили в среду в пресс-службе МАРТ, 27.03.2019 в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли подписали дополнительное соглашение к меморандуму о гарантированном уровне тарифов на услуги автомобильных перевозок пассажиров автомобилями такси во время II Европейских игр в Минске.

В допсоглашении к меморандуму указывается, что те службы, которые приняли обязательство не повышать тарифы в данный период, получат право наносить на свои такси специальный логотип. Сейчас меморандум подписали 15 крупнейших диспетчерских служб такси.