Рейдовая группа нашла на мехдворе хозяйства в Гомельской области новые запчасти вперемешку с мусором

Органы внутренних дел во время посевной проводят мониторинг сельскохозяйственных предприятий. Так, на мехдворе ОАО «Краснослободское» в Октябрьском районе Гомельской области рейдовая группа обнаружила, что новые запчасти лежат вперемешку с мусором. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Как проинформировал заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями криминальной милиции МВД Валерий Балабуев, рейдовая группа установила многочисленные факты бесхозяйственности на мехдворе «Краснослободского». «Там не велся складской учет запасных частей для сельхозмашин. Новые узлы и агрегаты лежали вперемешку с мусором. В боксах для хранения техники находились детали, а также транспортные средства в собранном виде, которые по документам уже давно списали, однако до сих пор не сдали на металлолом. В целом территория мехдвора захламлена. Несколько автомобилей, в том числе «Шевроле-Нива» председателя хозяйства, вовремя не прошли техосмотр», — констатировали в МВД.

В милицейском ведомстве рассказали также о результатах работы по предупреждению и пресечению правонарушений на сельхозпредприятиях. По данным на 28 марта, в результате мероприятий по профилактике и пресечению фактов хищений товарно-материальных ценностей составлено 166 административных протоколов по ст. 10.5 КоАП Беларуси (мелкое хищение) и 24 — по ст. 12.30 КоАП Беларуси (незаконное обращение нефтяного жидкого топлива). За распитие спиртного или нахождение в состоянии алкогольного опьянения на рабочем месте составлено 393 протокола об административных правонарушениях (ст. 17.3 КоАП Беларуси), из которых 102 — в отношении сторожей.

Сотрудники ГАИ выявили 47 фактов допуска к управлению транспортными средствами пьяных либо «бесправных» водителей и механизаторов хозяйств (ст. 18.25 КоАП). Самостоятельно за руль сели еще 14 нетрезвых шоферов организаций АПК (ст. 18.16 КоАП). За выпуск на линию неисправных машин к административной ответственности привлечено 216 должностных лиц (ст. 18.24 КоАП Беларуси).

Органы внутренних дел незамедлительно информируют руководство предприятий и местных властей об обнаружении поломанной и разукомплектованной техники, а также нарушениях эксплуатации сельхозмашин. Руководителям организаций АПК уже направлено 116 представлений (предписаний). Кроме того, по результатам мониторингов условий хранения товарно-материальных ценностей в хозяйствах внесено 843 представления. Кроме того, в ходе посевной выявлено 18 преступлений: 9 из них — взяточничество, 4 — кражи комплектующих и запасных частей к сельхозтехнике и другие.