Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ направить подкрепление на границу с сектором Газа и подготовиться к началу боев на случай, если будут исчерпаны другие варианты, сообщил в Twitter официальный представитель главы израильского правительства Офир Гендельман.

«Премьер-министр Нетаньяху осмотрел войска, развернутые на границе с сектором Газа, и заявил: «Я отдал распоряжение о подкреплении развернутых здесь сил и подготовке к началу широкомасштабного боя. Пусть все граждане знают, что если мы будем вынуждены начать широкомасштабный бой, то мы начнем его, будучи сильными после того, как исчерпаются все другие варианты», — процитировал премьер-министра Израиля Офир Гендельман.

Напомним, новый виток эскалации конфликта начался рано утром 25 марта, когда выпущенная из сектора Газа ракета попала в жилой дом в центральной части Израиля. В результате ранения получили семеро израильтян, включая детей. С вечера понедельника по утро вторника израильтяне атаковали десятки объектов правящего в секторе Газа движения ХАМАС, а палестинцы дали несколько ракетных залпов по приграничным районам еврейского государства. После затишья, продолжавшегося почти весь вторник, в ночь на среду израильские военные и палестинские боевики возобновили обмен ударами.