Иногда родители ставят детям ультиматум: пойдешь в воскресную школу – купим планшет…

Давно я не слышала звона бронзового колокольчика… А вот есть школы, где этот звук разливается по этажам несколько раз в день. Это воскресная школа прихода в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Так здесь собирают учащихся на урок после перемены – без электричества, вручную. Старинная традиция! Но ведь и воскресные школы возникли не вчера, первые стали открываться при храмах еще в XVIII веке, и было это в Англии. Там малоимущие слои населения получали азы начального образования, кстати, не только духовного.

Конечно, сегодня занятия в воскресных школах сосредоточены только на вопросах веры, и приходят туда лишь по собственному желанию. Но кто возьмется утверждать, что дни таких школ в современном обществе вообще сочтены? Это не так! Набор детей – и взрослых! – есть каждый год. Другое дело, что сегодняшние учащиеся – это люди XXI века, их к вере в Бога не обратишь принуждением и страхом. Директору воскресной школы протадиакону Ярославу Близнюку даже пришлось защищать магистерскую степень по педагогике, чтобы не отставать от требований времени. А в каком-то смысле и опережать его…

Беседу Елены Молочко с протадиаконом Ярославом Близнюком читайте в газете «Народная Воля» за 29 марта