Как ни печально, но при постоянно растущих розничных ценах и тарифах ЖКХ

многие наши люди живут от зарплаты до зарплаты, от пенсии до пенсии. При этом увеличивается задолженность населения банкам, а также организациям, оказывающим различные услуги.

Анализируя сложившуюся ситуацию, белорусы все чаще и чаще сравнивают свой достаток с уровнем жизни людей в других странах. К сожалению, в основном цифры не в нашу пользу. Неслучайно увеличивается количество тех, кто уезжает на заработки за рубеж.

Невольно возникает ряд вопросов. Первый: все ли возможное делается в нашем, согласно Конституции, социальном государстве для создания гражданам надлежащих условий, чтобы они могли нормально зарабатывать и обеспечивать себе и своим семьям достойную жизнь?..

Полный текст статьи экс-кандидата в Президенты РБ, кандидата экономических наук Владимира Гончарика читайте в газете «Народная Воля» за 29 марта