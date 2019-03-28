Николюк: Чиновникам приходится жить двойной жизнью

Почему они прячутся от народа и не разговаривают с журналистами?

Лучше поощрять чиновников за присутствие в информационном пространстве, чем заставлять их согласовывать общение с прессой, заметил госсекретарь Совета безопасности Станислав Зась в интервью порталу TUT.by.

— Скажет что-то не то, его там же в прессе поправят. Это лучше, чем просто отмалчиваться, − подчеркнул Станилав Зась.

Чиновники во всем мире стараются утаивать негативные факты или нелицеприятные результаты своей работы. Но если в демократических странах они вынуждены общаться с прессой, потому что ведомства и госструктуры подотчетны обществу, а журналисты выступают мостом между властью и населением, то в Беларуси система традиционно более закрытая.

— И даже несмотря на призывы Александра Лукашенко к чиновникам быть более открытыми с прессой, в среде госслужащих перевешивают соображения, что лучше не высовываться. Если чиновник отказал журналисту в интервью, его никто не накажет, а если он сказал что-то лишнее, его могут ждать неприятности, — отмечает политический обозреватель Александр Класковский.

С одной стороны, к закрытости и утаиванию информации толкает специфика сложившейся системы, которая не желает быть подотчетной обществу. В ней сломаны механизмы обратной связи. С другой — государственная вертикаль не рискует «высовываться», чтобы не разозлить главу государства.

— Когда есть харизматичный официальный лидер, претендующий на статус единственного политика, то вольно или невольно другие понимают, что им лучше лишний раз не светиться в СМИ. Потому что у руководителя государства может возникнуть чувство ревности или подозрения, что у кого-то из них прорезаются политические амбиции, — говорит Александр Класковский.

Политолог Сергей Николюк признает: представителям госструктур сложно быть открытыми перед населением из-за специфики работы государственной системы. Например, то, что в реальности считается коррупцией, на самом деле является важным механизмом согласования частных интересов, говорит эксперт. Успешная борьба с коррупцией может просто обрушить «белорусскую модель». К такому же результату может привести и бóльшая открытость государства.

− Чиновникам (и не только) приходится жить двойной жизнью, постоянно помня о том, что слово не воробей, − отмечает Сергей Николюк.

Чем больше закрытость, тем меньше доверия

Нередко госструктуры предстают в невыгодном свете в СМИ именно из-за перестраховки, неповоротливости пресс-служб или функционеров.

— Хотя владея информацией, чиновники могли бы в критической или непонятной ситуации помочь расставить акценты в волнующих людей вопросах. И это было бы на руку самим госслужащим, — убежден Александр Класковский.

Но большая степень закрытости вошла в привычку государственной системы. Так что ни призывы президента больше общаться с прессой, ни сама логика жизни, которая подсказывает, что выгодней говорить, как есть, признавать ошибки, а не пытаться утаивать информацию, в ближайшем будущем ничего не изменят, считает Александр Класковский.

Хотя в связи с информатизацией государственной системе будет все сложней балансировать между создаваемой на обозрение общественности картинкой и тем, что происходит за закрытыми дверями, прогнозирует Сергей Николюк.