Британский премьер досрочно сложит полномочия после того, как закончится выход страны из ЕС.

Премьер-министр Великобритании Терезы Мэй пообещала однопартийцам уйти в отставку, как только страна выйдет из состава Евросоюза. Об этом она сказала на заседании руководящего комитета Консервативной партии в среду, 27 марта, сообщает ТАСС.

«Я готова покинуть эту должность раньше, чем я планировала, чтобы добиться того, что будет правильным для нашей страны и нашей партии. Я прошу всех в этом зале поддержать сделку [с Евросоюзом] для того, чтобы мы выполнили наш исторический долг — претворили в жизнь решение британского народа и покинули Европейский союз в организованной манере без лишних осложнений», — сказала Мэй.

«Я ясно услышала то, каково настроение партии. Мне известно о ее стремлении получить новый подход, нового лидера на втором этапе переговоров по Brexit, и я не буду этому препятствовать. Мы должны провести сделку и осуществить Brexit», — сказала премьер-министр.

Отметим, сегодня палата общин проголосует по восьми вариантам Brexit.

Ранее сообщалось, что ряд министров Великобритании договорились сместить с поста Мэй. Заговорщики ожидают, что премьер уйдет в отставку в течение 10 дней.