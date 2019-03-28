Президент Беларуси Александр Лукашенко дал согласие на назначение новых руководителей местных исполнительных и распорядительных органов.

Администрации четырех районов столицы получат новых руководителей.

По информации пресс-службы главы белорусского государства:

-Главой администрации Заводского района Минска назначен Сергей Масляк. До настоящего времени Масляк работал председателем Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.

-Главой администрации Октябрьского района столицы назначен Геннадий Люботынский. Ранее Люботынский возглавлял коммунальное унитарное дочернее предприятие «Управление капитального строительства Заводского района Минска».

-Главой администрации Партизанского района Минска станет Валерий Вороницкий. Ранее он работал первым заместителем главы администрации Ленинского района столицы.

-Главой администрации Фрунзенского района Минска станет Сергей Шкруднев. Ранее он работал замначальника главного управления по делам государственных органов – начальником управления регионального развития Аппарата Совета Министров Беларуси.