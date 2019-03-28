Как охотятся на номера и коды карт

В сводках милиции то и дело появляются истории, когда преступления совершают с помощью банковских карт, паролей и интернета. В Слуцке тоже есть факты, когда мошенники пытались выведать реквизиты банковской карты.

Почистить чужую пластиковую карту через интернет или с помощью мобильного телефона стало гораздо проще.

Чтобы добраться до ваших денег, злоумышленнику нужно немного: номер из 16 цифр, срок действия карты и трёхзначный код безопасности на обратной стороне. Представляют интерес для преступников и различного рода коды для подтверждения операций. Их присылает банк, когда вы платите в Сети или переводите деньги.

Пытались выведать реквизиты

Как работает такой способ мошенничества, как фишинг, «Кур’еру» рассказала Анна Сержанова, начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг ЦБУ № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк» в Слуцке.

«Вам звонят на телефон или же приходит письмо на электронный ящик, где под любым предлогом просят сказать или написать данные вашей карты, — рассказала Анна Сержанова. — Это может быть какая-то акция, которая нацелена на предотвращение несанкционированных транзакций. Будьте внимательны и не слишком доверчивы, запомните, что никто не имеет права узнавать у вас такую личную информацию, тем более посредством телефона или почты.

Даже работникам банка вы не должны сообщать свой пин-код. И старайтесь его нигде не записывать, а хранить в памяти».

Особенно аккуратно надо обращаться с утерянными и найденными карточками, предупреждает Сержанова. Утерянную карту, например, Беларусбанка, лучше заблокировать, позвонив по номеру круглосуточной сервисной службы, указанному на оборотной стороне карточки.

Найденные карточки, как правило, может вернуть только банк, их выпустивший, так как самостоятельно идентифицировать владельца карточки нашедшему непросто. Карточку может попросить вернуть злоумышленник.

Анна Сержанова привела пример, как действуют мошенники: «В Слуцке была утеряна карточка, выпущенная Сбербанком России. Девушка, нашедшая карточку (она работает в одном из слуцких банков), разместила объявление о находке в соцсети „ВКонтакте“. После этого ей напи­сала якобы владе­лец кар­точки под ником Виктория Олеговна (см. скриншоты)».

Как не стать жертвой продвинутых преступников

В слуцкой милиции «Кур’еру» сообщили, что случаев мошенничества с банковскими картами хватает и в Слуцке. Особенно часто мошенники используют соцсети. Злоумышленники взламывают личные страницы граждан, а затем от их имени рассылают сообщения друзьям с просьбой о переводе небольшой суммы на карт-счёт, пополнить баланс телефона либо хотят узнать реквизиты карты. Причины называют разные, но всегда убедительные.

В милиции напоминают простые правила, которые помогут не стать жертвой мошенников.

Никому не передавайте и не сообщайте реквизиты карты и иную персональную информацию (даже если в соцсетях написал друг, перезвоните ему и уточните, он ли вам писал).

Нужно использовать все доступные способы защиты: двухфакторная авторизация, смс-оповещение о расходных операциях, лимит снятия денежных средств и др.

Используйте сложные пароли. То есть с буквами (прописными и строчными) и цифрами.

Не открывайте электронные сообщения, полученные от неизвестных отправителей, не переходите по неизвестным ссылкам.

Если неизвестный сайт предлагает вам установку какой-то программы, ни в коем случае не соглашайтесь.

Не используйте неизвестные мобильные приложения, где требуются платёжные реквизиты, пароли интернет-банкинга, социальных сетей и др.