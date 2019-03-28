Нельзя будет продавать одноразовые вилки и ножи, соломинки, и ушные палочки из пластмассы.

27 марта Европарламент принял закон о запрете одноразовых изделий из пластика. Запрет распространяется на одноразовые ножи, вилки, ложки, палочки для размешивания, тарелки, соломинки, ушные палочки, оксоразлагаемый пластик, контейнеры для еды и стаканчики из пенополистирола, говорится в пресс-релизе Европарламента.

Продажа этих изделий будет запрещена к 2021 году.

К 2029 году страны ЕС должны будут перерабатывать 90% пластиковых отходов. К 2025 году пластиковые бутылки должны будут на 25% изготавливаться из переработанного пластика, а к 2030 году – на 30%.