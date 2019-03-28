В Брунее введут смертную казнь через побивание камнями за однополый секс. Это предусматривают поправки в уголовный кодекс страны, которые вступят в силу 3 апреля, сообщила правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Как пишет Reuters, также смертной казнью будут наказывать супружескую измену и изнасилование. За воровство предусмотрена ампутация конечностей, сообщает Amnesty International. Правозащитная организация утверждает, что новые виды наказаний будут распространяться в том числе на детей.

«Бруней должен немедленно остановить введение этих жестоких наказаний и пересмотреть уголовный кодекс в соответствии со своими обязательствами в области прав человека», — заявили в Amnesty International.

Новый уголовный кодекс, основанный на законах шариата, начал действовать в Брунее в 2014 году. Власти страны решили вводить его в силу постепенно, в том числе из-за критики правозащитных организаций.

Сейчас за однополый секс в Брунее грозит до 10 лет тюрьмы.