В Беларуси разрабатывается проект указа по объединению безвизовых зон в Брестской и Гродненской областях, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.

«В этом году подготовим проект указа по объединению безвизовых зон на территории Брестской и Гродненской областей», — сказал Михаил Портной.

Планируется установить единую безвизовую территорию, в которую войдут территории парка «Августовский канал» и прилегающие к ним туристско-рекреационная зона «Брест», основную часть которой составляет национальный парк «Беловежская пуща», а также территории дополнительных районов. Предлагается увеличить срок временного пребывания иностранных граждан с 10 до 15 суток и ввести дополнительные пункты пропуска через границу Беларуси.

Продолжается работа над Национальной стратегией развития туризма до 2035 года. «Это руководство к действию на средне- и долгосрочную перспективы, — отметил замминистра. — Общая концепция стратегии, разработанная Департаментом по туризму Минспорта, была одобрена правительством. На ее основании над проектом документа работает научный коллектив».

Предположительно, в течение апреля проект стратегии будет доработан и направлен на согласование всем заинтересованным органам госуправления и ведомствам. После получения замечаний и предложений проект будет выставлен на общественное обсуждение