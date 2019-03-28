Международное жюри конкурса фотожурналистики ASE International Photo Awards – 2019 определило победителей.

В этом году фотоконкурс можно назвать белорусским. В ТОП-24 попало рекордное число фотографий наших журналистов – это работы Артема Турлай, Насибулина Рамиля, Алексея Герасименко и Сергея Севко. Ознакомиться с ними можно на сайте АСЭ ТОП-24 201.

Призером конкурса стал: фотокорреспондент газеты «Гомельская правда» Алексей Герасименко (Республика Беларусь), наряду с главным редактором агентства «Пакш-Пресс» Петер Киш (Венгрия), инженером-ядерщиком, сотрудником Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL) Викрам Редди (Индия) и корреспондентом The Daily Star Мирза Шакил (Бангладеш).

На фотоконкурс, организованный АСЭ, было прислано более ста фотографий из Республики Беларусь, Бангладеш, Венгрии, Индии и Египта.

Фотографии оценивались в номинациях: Энергия будущего, Люди, Города, Дикая природа. В конкурсе участвовали как одиночные фотографии, так и серии, а также фотографии, снятые на мобильные устройства.

27 марта в Москве открылась фотовыставка «АСЭ: люди, природа, технологии», на которой представлены лучшие работы ASE International Photo Awards — 2019.

Выставка позволяет совершить увлекательное путешествие в те страны, где инжиниринговая компания АСЭ сооружает атомные станции. Это возможность увидеть добрососедство людей, дикой природы и высоких технологий, почувствовать многообразие мира во всей его красоте.