Сегодня, 28 марта, заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко, выступая на брифинге перед журналистами, сообщил, что сроки будут зависеть от технических процедур.

Олег Кравченко в своем выступлении отметил, что существует ряд вопросов, решать которые необходимо согласованно двум сторонам.

Американской стороне, по мнению Кравченко, предстоит решить намного больше вопросов, «чем нам».

Министр подчеркнул, что в США существует «достаточно длительный бюрократический процесс».

Но, как дополнил Кравченко, «обе стороны на пути к разрешению существующих задач».

Кравченко пояснил, что все должно разрешиться в течение нескольких лет. Страны договорились по ряду вопросов, однако проведение технических процедур может занять продолжительное время.