Жителям Жодино предлагают отчислять из зарплат на благо города

Власти Жодино предлагают горожанам из своих зарплат отчислять средства на благоустройство города. В добровольном порядке. Делать это можно с марта по декабрь текущего года.

Такая информация появилась на сайте Жодинского городского исполнительного комитета. Целью инициативы Совета руководителей организаций города является сбор средств на благоустройство и укрепление материально-технической базы, – говорится в сообщении.

В пункт «материально-технической базы» включается также приобретение медицинского оборудования для центральной районной больницы.

Решение о добровольном перечислении средств принято 15 марта. Сбор средств планируется проводить ежемесячно посредством отчисления из зарплат работников и предпринимателей в период с марта по декабрь.

Письмо подписали мэр Жодино Дмитрий Заблоцкий, глава городского Совета депутатов Наталья Сушко, председатель городского Совета руководителей Виталий Бубелев, а также возглавляющий местный Совета предпринимателей Александр Будько.