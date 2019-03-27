Правительство РФ одобрило проект соглашения с Минском, касающийся обмена данными. Речь идет о геопространственной информации, которой, согласно документу, могут обмениваться военные двух стран.

Распоряжение правительства России опубликовано на интернет-портале правовой информации страны.

Данное соглашение подразумевает регуляцию вопросов, связанных с двухсторонним обменом упомянутыми выше сведениями.

Целью такого обмена между вооруженными силами является решение задач по обеспечению работы региональной группировки войск.

Документ предусматривает создание банка данных геопространственной информации. Специалистов будут обучать работе с подобными сведениями.