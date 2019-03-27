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В Столбцах, где бешенный волк покусал людей, в апреле уже отменят карантин. При этом, чтобы избежать распространения вируса, в лесах района отстреляли еще двух волков.

Напомним, вечером 26 января около 23.00 в милицию Столбцов поступило сразу несколько сообщений о появившемся в городе агрессивном волке. В районную больницу обратились четыре человека: неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе — еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны.

В городе и деревне Слобода тогда ввели карантин. В Столбцовской районной ветстанции TUT.BY рассказали, что в апреле карантин уже отменят. Специалисты обошли дома в деревнях Слобода, Задворье и Акинчицы и сделали прививки от бешенства собакам и котам. В этих местах зафиксировали контакт с бешеным животным. Также дома обошли и в частном секторе Столбцов.

Люди из города сами активно обращались в Столбцовскую городскую участковую ветлечебницу, чтобы привить своих домашних животных.

Главный лесничий Столбцовского района Степан Явид, рассказывает, что после истории с бешеным волком за каждым охотхозяйством района закрепили специалиста лесхоза. Сделали это, чтобы контролировать работу по отстрелу волков, лисиц и енотовидных собак. Эти животные считаются разносчиками бешенства. И когда в районе объявили карантин, охотхозяйствам дали задание максимально активизировать работу по отстрелу этих животных.

Животных отслеживали по 11 маршрутам, где их раньше чаще всего видели. В итоге с 20 января по 20 марта 2019 года в районе отстреляли двух волков, 14 лисиц, двух енотовидных собак и 16 бродячих собак и котов. Всех животных утилизировали.

— Охота на волка очень сложная, потому что волк сам охотник и его непросто выследить. При этом у волка очень большой ареал передвижения. За сутки он проходит до 50 километров, — рассказывает Степан Явид.

Он отмечает, что на территории Налибокской пущи отстрел волков запрещен. Территория заказника находится на территории трех лесничеств Столбцовского района. Они могут регулировать и отстреливать в пуще волков только по разрешению Минприроды.

Ранее сообщалось, что в Столбцовской центральной районной больнице проходили лечение четыре пациента, которых 26 января покусал бешенный волк. Во время эпидрасследования выявили еще троих человек, которые контактировали со слюной животного. Всем провели антирабическую терапию.

АРТЫКУЛЫ ПА ТЭМЕБОЛЬШ АД АЎТАРА