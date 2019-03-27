В Столбцах, где бешенный волк покусал людей, в апреле уже отменят карантин. При этом, чтобы избежать распространения вируса, в лесах района отстреляли еще двух волков.

Напомним, вечером 26 января около 23.00 в милицию Столбцов поступило сразу несколько сообщений о появившемся в городе агрессивном волке. В районную больницу обратились четыре человека: неподалеку от железнодорожной станции сначала волк напал на мужчину и женщину, затем в этом же районе — еще на одну пару прохожих. У пострадавших медики зафиксировали множественные укушенные раны.

В городе и деревне Слобода тогда ввели карантин. В Столбцовской районной ветстанции TUT.BY рассказали, что в апреле карантин уже отменят. Специалисты обошли дома в деревнях Слобода, Задворье и Акинчицы и сделали прививки от бешенства собакам и котам. В этих местах зафиксировали контакт с бешеным животным. Также дома обошли и в частном секторе Столбцов.

Люди из города сами активно обращались в Столбцовскую городскую участковую ветлечебницу, чтобы привить своих домашних животных.

Главный лесничий Столбцовского района Степан Явид, рассказывает, что после истории с бешеным волком за каждым охотхозяйством района закрепили специалиста лесхоза. Сделали это, чтобы контролировать работу по отстрелу волков, лисиц и енотовидных собак. Эти животные считаются разносчиками бешенства. И когда в районе объявили карантин, охотхозяйствам дали задание максимально активизировать работу по отстрелу этих животных.

Животных отслеживали по 11 маршрутам, где их раньше чаще всего видели. В итоге с 20 января по 20 марта 2019 года в районе отстреляли двух волков, 14 лисиц, двух енотовидных собак и 16 бродячих собак и котов. Всех животных утилизировали.

— Охота на волка очень сложная, потому что волк сам охотник и его непросто выследить. При этом у волка очень большой ареал передвижения. За сутки он проходит до 50 километров, — рассказывает Степан Явид.

Он отмечает, что на территории Налибокской пущи отстрел волков запрещен. Территория заказника находится на территории трех лесничеств Столбцовского района. Они могут регулировать и отстреливать в пуще волков только по разрешению Минприроды.

Ранее сообщалось, что в Столбцовской центральной районной больнице проходили лечение четыре пациента, которых 26 января покусал бешенный волк. Во время эпидрасследования выявили еще троих человек, которые контактировали со слюной животного. Всем провели антирабическую терапию.