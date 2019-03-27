В Лиде 6-летний мальчик получил тяжелую травму на спортивной площадке

В Лиде шестилетний мальчик получил тяжелую черепно-мозговую травму на спортивной площадке, упав с трамплина для прыжков с велосипедом. Следователи проводят проверку по факту инцидента.

В УСК по Гродненской области сообщили, что шестилетнего мальчика доставили в Лидскую больницу утром 25 марта. Впоследствии его перевезли в областной центр для оказания специализированной помощи. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму.

Оказалось, что ребенок получил травму поздно вечером 24 марта, находясь на спортивной площадке без присмотра взрослых. Он забрался на трамплин для прыжков с велосипедом, не удержался и упал вниз, ударившись головой о деревянное покрытие.

К слову, следователи осмотрели место происшествия и выяснили, что к травме привела личная неосторожность ребенка.