В Беларуси начался сезон активности клещей, к врачам обращаются первые пострадавшие.

Такая информация была озвучена 27 марта профессором кафедры инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета Сергеем Жаворонком на пресс-конференции на тему «Профилактика внесезонных инфекционных заболеваний».

По его словам, клещи являются переносчиками свыше 10 инфекций, а не только энцефалита и Лайм-боррелиоза.

Профессор отметил, что одних только случаев болезни Лайма в Беларуси регистрируют до 1 000 ежегодно.

С. Жаворонок также подчеркнул, что практически все заболевания, за исключением энцефалита, поддаются профилактике, и напомнил о необходимости своевременного обращения в медучреждение в случае укуса клеща.