Накануне эти предприятия посетил президент, который устроил разнос местным чиновникам и руководителям.

Комитет государственного контроля Беларуси принял решение о возбуждении уголовных дел в отношении руководителей ОАО «Амкодор-Шклов» и ООО «Купаловское», сообщили Sputnik в среду в пресс-службе ведомства.

Накануне данные предприятия, расположенные в Шкловском районе, посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, который подверг резкой критике их работу. В результате должностей лишились глава Могилевской области Владимир Доманевский, и председатель Шкловоского РИК Василий Витюнов.

«Уголовное дело возбуждено Департаментом финансовых расследований КГК по Могилевской области. Речь идет о злоупотреблениях служебными полномочиями со стороны должностных лиц «Амкодор-Шклов» и «Купаловское», – сообщили Sputnik в среду в пресс-службе КГК.

Там также отметили, что ОАО «Амкодор-Шклов» причинен ущерб в особо крупном размере.

Контролеры будут устанавливать, что стало причиной бесконтрольности и бесхозяйственности на этих предприятиях.

Как ранее сообщал Sputnik, во время инспекции молочно-товарного комплекса «Слижи», принадлежащего агрохолдингу «Купаловское», президент дал поручение главе КГК Леониду Анфимову разобраться с происходящим на предприятии. При этом глава государства поставил задачу максимально жестко: возбуждать уголовные дела и отправлять подозреваемых в СИЗО.

Кроме того, Лукашенко дал задание главе своей администрации Наталье Кочановой предоставить список всех, кто сопровождал его в «Слижах», так как эти люди должны ответить за состояние фермы.