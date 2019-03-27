Международное сообщество ученых находится в шаге от технологии улучшения нейропластичности мозга, позволяющей восстановить зрение людям, перенесшим инсульт.

Эксперты подчеркнули, слепота после кровоизлияния в мозг вполне обратимый процесс. Главное, настроиться на позитив и начать тренировать глазное яблоко на уровне нейронов.

Подобную методику сейчас активно развивают ученые и говорят о необходимости детальной оценки возможностей нейропластичности мозга.

Под этим понятием подразумевается способность не поврежденных инсультом участков головного мозга брать на себя функции отмерших клеток.

Медики пояснили, после кровоизлияния участки коры головного мозга, отвечающие за визуальное восприятие информации, не получают достаточно кислорода, отчего у человека сводится к нулю зрительная активность.

Некоторые пациенты выздоравливают спонтанно, есть случаи, когда зрение восстанавливается спустя годы.