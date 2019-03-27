СМИ сообщили, что ученые из Великобритании пришли к выводу, что те люди, которые смогут прожить до тысячи лет, уже появились на свет.

Как пишет издание The Week, ссылаясь на слова известного британского биолога-геронтолога, информатика и математика Обри ди Грея, ныне живущие люди смогут прожить 1000 лет. По его словам, продлить жизнь людям можно на сотни лет. Подобные опыты уже проводятся на животных. Ди Грей заявил, что через 5 лет их будут проводить и на человеке, а примерно к 2030-му году старение организма можно будет приостановить.