Научные сотрудники из Британии рассказали, что смертельный менингит могут излечивать антипсихотические препараты.

Менингит считается страшной инфекцией, которая вызывает сильные отеки тканей вокруг головного и спинного мозга. Каждый год в мире регистрируется более 30 000 случаев недуга, если вовремя не оказать медицинскую помощь, то, вполне вероятно, что человек умрет спустя несколько часов после инфицирования.

Для терапии медики традиционно используют антибиотики, однако последняя научная работа продемонстрировала, что существует более эффективный метод борьбы с заболеванием. По мнению специалистов, антибиотики необходимо заменить антипсихотиками, которые по-другому называют фенотиазинамом.

Такое лечение будет действовать в течение нескольких минут за счет воздействия на пили типа IV.

Однако здесь имеет значение именно комплексный подход: антибиотики и антипсихотики — эффективность препаратов в разы возрастает.

Медики утверждают, что для введения нового способа потребуются клинические исследования, тем не менее они убеждены, что он является терапевтически безопасным и у него будет значительно меньше побочных эффектов.