С 2007 года британские конструкторы ведут разработку сверхзвукового автомобиля, способного побить мировой скоростной рекорд в 1600 км/ч. Габариты инновационного средства передвижения составляют 12,9Х2,5Х3 метров.

Ученые описали и другие характеристики четырехколесной «ракеты». Автомобиль, вес которого не превышает 6,5 тонн, оснащен тремя двигателями: двумя ракетными и одним турбовентиляторным.

Разработчики пояснили, замедлять сверхзвуковой автомобиль будут воздушные тормоза, которые снизят движение транспортного средства до 965 км/ч. Затем в ход пойдет тормозной парашют, и, когда скорость опустится до 400 км/ч, заработают дисковые тормоза.

Первые скоростные возможности инновационного болида не удовлетворили разработчиков. Машина смогла разогнаться только до 320 км/ч.

Новые испытания намечены на этот год. Эксперты с уверенностью отмечают, что будет побит мировой рекорд. Для запуска сверхзвукового автомобиля подготовлена 18-километровая трасса в пустыне Калахари.