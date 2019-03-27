Теперь понятно: стало известно, когда не нужно платить за инженерные сети на участке

Минстройархитектуры разработало разъяснение для облисполкомов и Минского горисполкома по постановлению Совмина № 298 «О порядке возмещения затрат на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры к земельному участку». Как рассказали REALTY.TUT.BY информированные источники, в документе наконец-то прописан важный момент: за учтенные в кадастровой стоимости участка инженерные сети дополнительно возмещать затраты за их строительство теперь не требуется. Разбираемся, в чем суть.

Новость о том, что все, кто купил участки с аукциона после 1 апреля 2014 года, должны до ввода дома в эксплуатацию заплатить за инженерные сети на нем, стала для большинства неприятным сюрпризом. Многие до сих пор пребывают в шоке: суммы возмещения за инженерные сети сравнимы со стоимостью самого участка.

Ситуация усугублялась и тем, что в исполкомах, на которые возложены обязанности высчитывать размер компенсаций, до недавнего времени не имели понятия, как это делать. Как следствие, граждане отправились в суды.

В новом документе Минстройархитектуры говорится, что возмещение затрат следует производить по всем видам инженерной и транспортной инфраструктуры, независимо от года ввода в эксплуатацию или окончания строительства этих объектов инфраструктуры (сетей электроснабжения, водоснабжения и улично-дорожной сети).

При этом, если земельные участки приобретаются в частную собственность, возмещение затрат производится только в отношении тех видов инфраструктуры, которые при оценке кадастровой стоимости земельного участка не были учтены.

В случаях, если при определении кадастровой стоимости земельного участка инженерные сети учитывались, а участок продан по цене не ниже кадастровой стоимости, дополнительное возмещение затрат не требуется. И это очень важный момент.

Минстройархитектуры также рекомендует при формировании местными исполкомами земельных участков для продажи в извещении о проведении аукционов указывать информацию о необходимости возмещения затрат.

Чтобы исключить неоднозначные ситуации, местным властям в решении о разрешении проведения проектных и изыскательных работ, строительства жилого дома необходимо указывать суммы возмещения затрат в ценах на январь 2019 года. В этом документе должны быть утверждены показатели удельной стоимости затрат, сроки и порядок перечисления данных сумм, реквизиты счетов для перечисления.

Также застройщик (хозяин участка) должен быть уведомлен, что указанные суммы подлежат индексации с применением средних по стране индексов стоимости строительно-монтажных работ.

Кроме этого, говорится и о том, что приемка в эксплуатацию инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечивающей минимально необходимый уровень инженерного оборудования земельных участков, должна быть завершена до приемки в эксплуатацию одноквартирных, блокированных жилых домов.