Студентку ударили по голове, оттащили на озеро и изнасиловали в Гомеле. Преступника нашли меньше, чем за сутки

Менее суток понадобилось сотрудникам управления уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома и их коллегам из Железнодорожного РОВД областного центра, чтобы раскрыть тяжкое преступление.

26 марта в начале первого ночи на телефон службы милиции «102» поступило сообщение от молодой девушки, что в районе улицы Космонавтов неизвестный изнасиловал её. Сбивчивый голос и истерика свидетельствовали, пострадавшая находится близко к шоковому состоянию. Незамедлительно на место происшествия были ориентированы ближайшие наряды милиции, подняты по тревоге сотрудники уголовного розыска РОВД и УВД.

Жительница Речицы, студентка одного из гомельских колледжей, поздним вечером возвращалась домой в съёмную квартиру на проспекте Космонавтов. Уже около подъезда она почувствовала сильный удар по голове, от которого потеряла сознание. Злоумышленник оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру, где и совершил свое гнусное дело.

Понятное дело, что дать какие-то точные приметы пострадавшей было сложно. Несмотря на скудность данных, оперативники уголовного розыска сразу же начали отрабатывать район в поисках похожего по приметам мужчины и возможных свидетелей, обошли все увеселительные и торговые точки в том районе, автозаправки.

Их труд оказался не напрасным. В этот же день вечером был задержан 33-летний житель Буда-Кошелёвского района. Ранее он уже был судим за изнасилование и кражи. Преступник находился в гостях у своего друга, который проживал в частном секторе областного центра.

В совершенном преступлении он сознался. Гомельским городским отделом Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РБ («Изнасилование»). По данной части статьи предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до тринадцати лет. Проводится дальнейшая следственно-оперативная работа по установлению всех обстоятельств произошедшего. Гражданин проверяется на причастность к совершению и других преступлений.