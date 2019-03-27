Премьер-министр Беларуси Сергей Румас стал почетным председателем ассоциации «Белорусская федерация футбола».

Такое решение приняли сегодня участники отчетно-выборной конференции АБФФ, передает БЕЛТА. Сергей Румас возглавлял футбольную федерацию с 2011 года, а сегодня новым председателем АБФФ был избран Владимир Базанов.

Кроме Сергея Румаса почетными председателями футбольной федерации являются Евгений Шунтов и Геннадий Невыглас, которые также ранее были ее руководителями.

Участники сегодняшней конференции выбрали новый состав исполкома АБФФ, в который вошел 21 человек. Первым заместителем главы футбольной федерации избран Юрий Вергейчик, заместителями председателя стали Михаил Вергеенко и Михаил Ботников.