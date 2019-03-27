Актрису в новом образе поклонники сравнили с Примадонной.

В последнее время 52-летняя Рената Литвинова стала экспериментировать с образами.

Недавно на своей странице в Instagram звезда опубликовала черно-белое фото, на котором она запечатлена в черной кожаной куртке, при этом многие фолловеры обратили внимание на новую стрижку актрисы, с которой она стала выглядеть более дерзко.

Сама же Литвинова в описании к посту заметила, что считает свой образ демоническим.

Подписчики знаменитости пришли к выводу, что на новом снимке Рената очень похожа на Аллу Пугачеву в молодости.

В комментариях они написали актрисе много комплиментов, отметив, что в новом амплуа она выглядит роскошно.