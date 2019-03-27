Обсуждались Союзное государство и ЕАЭС.

Президент России позвонил президенту Беларуси. О разговоре Владимира Путина и Александра Лукашенко сообщила пресс-служба Кремля.

По ее информации, президенты обсуждали белорусско-российские отношения. Акцент был сделан на развитии сотрудничества в формате Союзного государства. Также президенты обсуждали интеграцию в рамках ЕАЭС.

По информации пресс-службы белорусского президента, стороны обсудили предстоящие встречи. Они состоятся в Нур-Султане и в Пекине, где Лукашенко и Путин встретятся в рамках международных форумов. Таким образом, встреч, посвященных 20-летию СГ, не предусмотрено.

В следующий вторник исполнится 20 лет с момента подписания Союзного договора. В конце прошлого года была создана белорусско-российская группа для решения двусторонних вопросов. Также она должна была инвентаризовать союзные договоренности. На прошлой неделе белорусский МИД подтвердил, что получил предложения российской стороны.