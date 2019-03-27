Под Брестом жителей зовут искать чёрный метеорит. Пока его не закопали

Жителей Пружанского и Берёзовского районов призывают выйти на поля искать метеорит. Он упал где-то на границе этих районов ночью 7 января.

Метеорит пролетел над Пружанским районом 7 января около 3.33. Явление наблюдали не только очевидцы, его зафиксировали и камеры. Газета «Раённыя будні» призывает своих читателей отправиться на поиски метеорита. Его остатки ещё должны лежать на земле. Скоро начнутся посевные работы, и аграрии просто закопают куски метеорита.

На днях в район приезжали учёные — специалисты Польской лаборатории комет и метеоров. В Польше несколько фотокамер зафиксировали полёт метеорита в сторону Беларуси. Они собирали свидетельства людей о случившемся. Специалисты не исключают, что метеорит во время полёта через атмосферу весил до 500 кг, а при падении — до 100 кг. Он мог разделиться на мелкие куски — от 50 кг до 100 г.

Специалисты предполагают, что части пружанского метеорита должны быть чёрными, а на сколах — более светлыми.

Искать куски метеорита издание предлагает в районе деревень Полонна-Заболотье, Смоляны, Задворяны, Туловщина, Загорье и Стасюки, а также в районе деревень Давыдовичи, Бухали и Михновичи в соседнем Берёзовском районе.