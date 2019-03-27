«Он жесткий, упрямый и отмороженный». В Москве задержан российский экс-министр, родившийся в Минске

26 марта Федеральная служба безопасности РФ задержала бывшего российского министра Михаила Абызова. Ему инкриминируется создание организованного преступного сообщества.

46-летний Абызов родился в Минске. Работал сначала разнорабочим типографии, затем — грузчиком пивоваренного завода «Беларусь» (ныне ООО «Аливария»). И постепенно, транзитом через бизнес, дошел до поста в российском правительстве.

Назначение в кабинет Дмитрия Медведева Михаил Абызов получил в мае 2012 года. Он занял пост министра по координации деятельности «Открытого правительства» (система механизмов и принципов, обеспечивающих эффективное взаимодействие власти и гражданского общества).

Спустя 6 лет эта должность была упразднена (видимо, «открытое правительство» стало уже не нужно). О министре Абызове было мало отзывов вообще — как отрицательных, так и положительных, пишет Forbes: «Все, в общем-то, понимали, что от него мало что зависит, и что основные решения по работе кабинета и его ведомств принимаются не в его кабинете. Его должность была создана во многом ради красивой картинки — иллюстрации того, что в правительстве представлен бизнес, а выходцу из него поручено реформировать неповоротливый бюрократический аппарат».

Тем не менее, за это время Михаил Абызов успел, в частности, попасть в санкционный «кремлевский список» Минфина США — перечень олигархов и высокопоставленных чиновников, по мнению американского правительства, близких к российскому руководству. Сейчас дело против него некоторые эксперты считают ударом по Дмитрию Медведеву.

После отставки Абызов, состояние которого Forbes оценивает в 600 миллионов долларов, уехал из России и жил на своей вилле в Тоскане. Но прилетел в Москву на день рождения друга (предположительно, бывшего вице премьера Аркадия Дворковича) и был задержан.

ФСБ утверждает, что Абызов и еще пять фигурантов дела мошенническим путем похитили 4 миллиарда российских рублей (более 60 миллионов долларов в эквиваленте), обманув ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», и вывели полученные средства за рубеж.

По версии следствия, Михаил Абызов создал и возглавил преступную группу в период с 2011 по 2014 год. Экс-министру теперь грозит до 20 лет тюрьмы. Абызов «категорически» отказался признать свою вину.