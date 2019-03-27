Александр Лукашенко 27 марта подписал указы, которые предусматривают принятие ряда кадровых решений, сообщает пресс-служба президента.

Михаил Русый освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси.

Владимир Доманевский освобожден от должности председателя Могилевского областного исполнительного комитета.

Леонид Заяц освобожден от должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

На помощника президента — инспектора по Могилевской области Геннадия Лавренкова возложено исполнение обязанностей председателя Шкловского районного исполнительного комитета, говорится в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что Управление Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Могилевской области возбудило уголовное дело по фактам злоупотребления служебными полномочиями со стороны должностных лиц открытого акционерного общества «Амкодор-Шклов» и общества с ограниченной ответственностью «Купаловское» — управляющая компания холдинга.

Как уже сообщалось, 26 марта президент посетил фермы агрохолдинга «Купаловское» в Шкловском районе. После осмотра хозяйства президент зашел в коровники и на мехдвор. Там Лукашенко остался очень недоволен: назвал их «Освенцимом», потребовал найти виновных и разобраться с работой хозяйства. «Вы все больные!», «Посмотри на эту скотину, она же вся обосранная», «Всех под нож, всех до единого» — такой была риторика президента с чиновниками.

Затем он обратился к главе Администрации президента Наталье Кочановой.

«Наталья Ивановна, готовьте завтра указы по этим двоим (кивая в том числе и на главу Минсельхозпрода Леонида Зайца. — Прим. редакции), и губернатора третьим, и по Лавренкову (помощнику президента по Могилевской области Геннадию Лавренкову. — Прим. TUT.BY) принимайте решение», — дал поручение президент.

Он также потребовал у Кочановой подготовить список тех чиновников, которые должны были отвечать за ситуацию в «Купаловском». «Всех под нож, всех до единого», — отметил Лукашенко.

Он также поручил председателю КГК Леониду Анфимову возбудить уголовные дела.

Своих постов в результате «коровьего Освенцима» лишились губернатор Могилевской области Владимир Доманевский, председатель Шкловского райисполкома Василий Витюнов и помощник президента по Могилевской области Геннадий Лавренков.