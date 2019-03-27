По планам Минфина, зарплаты медработников должны составлять 150%, а педагогов – 100% к средней зарплате в экономике.

Министр финансов Максим Ермолович поставил цель повысить зарплаты низкооплачиваемым категориям работников. «В среднесрочной перспективе (к 2025 году) необходимо выйти на целевой показатель по средней заработной плате врача на уровне 150% к средней зарплате по экономике, педагогического работника — на уровне 100%», – говорится в статье министра опубликованной в журнале «Финансы. Учет. Аудит».

В 2019 году будет продолжаться работа по повышению зарплат в бюджетном секторе. Зарплаты бюджетников должны составлять 80% к средней в экономике, а трудовые пенсии – не менее 40%.

Новая система оплаты труда в бюджетном секторе будет выстраиваться в соответствии с указом Лукашенко № 27 о дифференциации тарифных ставок. Новые механизмы будут интегрированы в систему нормативного бюджетного планирования. По мнению министра, нормативы затрат на бюджетные услуги позволят рационально использовать потенциал отрасли и приведут к высвобождению средств, которые пойдут в том числе и на повышение зарплат.