Пенсии белорусам платят из Фонда соцзащиты, а он, в свою очередь, пополняется за счет взносов работающих белорусов и их нанимателей. Причем большая часть этих взносов ложится на плечи работодателей. Они платят в ФСЗН 34% зарплатного фонда, в то время как сотрудники отдают от своих зарплат только 1%.

Бывают ситуации, когда из-за финансовых проблем предприятия не могут вовремя платить взносы в Фонд соцзащиты. Список должников можно посмотреть на сайте фонда (www.ssf.gov.by), он обновляется раз в квартал.

По данным на 1 января, в нем числилась 1221 организация, а 240 из них задолжали более 10 000 рублей! И страдают в этой ситуации в первую очередь работники. Ведь из-за того, что их наниматели не платят страховые взносы, они теряют стаж и в конце концов даже могут остаться без пенсии.

В правительстве решили бороться с этой проблемой. Как сообщает БелаПАН, для руководителей организаций, которые не платят страховые взносы, могут ввести уголовную ответственность.

Сейчас наказание для неплательщиков тоже есть, но административное. За каждый день просрочки начисляется пеня, вдобавок нужно заплатить единовременный штраф — 20% от суммы долга. При этом Фонд соцзащиты имеет право взымать задолженности напрямую со счетов предприятия.

Станут ли работодатели активнее уплачивать страховые взносы, если за просрочку им будет грозить тюрьма? Эксперты считают, что к вопросу лучше подойти с другой стороны.

— Человек, сидящий в тюрьме, уже никому ничего не заплатит, так как это, скорее всего, окончательно подорвет его или ее благосостояние, — считает Лев Львовский, старший научный сотрудник исследовательского центра BEROC. — К тому же фискальная дисциплина в Беларуси достаточно хорошая. Люди привыкли платить налоги, и это является нормой.

Соответственно, среди неплательщиков, скорее всего, больше предпринимателей в крайне тяжелом положении, чем простых уклонистов. Особенно с учетом того, что бремя страховых взносов, которое ложится на предприятия, очень велико. В такой ситуации вполне достаточно и существующей сейчас административной ответственности. Тем более не стоит забывать о том, что любые устрашения ухудшают бизнес-климат.

Белорусам начнет приходить смс-рассылка о том, какая пенсия им светит?

У чиновников есть и еще одна любопытная идея — начать рассказывать белорусам об их будущей пенсии через эсэмэски. По информации БелаПАН, работать эта схема будет примерно так. С какой-то определенной периодичностью, например раз в полгода, каждому работнику будет приходить сообщение о том, на какую пенсию он может рассчитывать с учетом своего стажа и уплаченных взносов.

Предполагается, что так жители страны будут чаще задумываться о будущей пенсии. А, возможно, и копить на нее самостоятельно.