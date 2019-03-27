Белорусская федерация легкой атлетики объявила о старте регистрации на Минский полумарафон-2019. Забег пройдет 15 сентября, а в зависимости от уровня подготовки можно выбрать одну из трех дистанций: 5,5 км, 10,55 км и 21 км.

Призовой фонд полумарафона вырос по сравнению с прошлым годом на 10 тысяч долларов и составит рекордные 60 тысяч, пишет belmir.by.

«Мы увеличили призовой фонд не только ради повышения статуса мероприятия, но и для популяризации здорового образа жизни», – отметил председатель правления «Банка Дабрабыт» Игорь Лихогруд.

В этом году организаторы увеличили лимит участников до 40 тысяч человек, что на 5 тысяч больше прошлогоднего полумарафона.

Основной забег на 21 км стартует на пр.Победителей от Дворца спорта в сторону Верхнего города, затем по пр.Независимости с поворотом на ул.Сторожевскую и выходом снова на пр.Победителей.

Стоимость регистрации начинается от 12 рублей – для дистанции 5,5 км при заполнении заявки до 7 мая.

Максимальная цена – 75 рублей при регистрации за день до старта на максимальную дистанцию 21,097 км с выдачей фирменной майки и номера с электронным чипом.

Традиционно вдоль маршрута будут организованы точки питания и выдачи питьевой воды, а также музыкальные и развлекательные площадки. А по всей трассе будут расставлены пункты сбора пластиковых бутылок, для последующей их сдачи на переработку.

Организаторы отмечают, что в этом году Минскому полумарафону впервые был присвоен серебряный лейбл международной легкоатлетической ассоциации (IAAF Road Race Silver Label).