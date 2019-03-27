Администрация президента США Дональда Трампа потребовала, чтобы NASA организовала полет американских астронавтов на Луну до 2024 года.

Как сообщил вице-президент США Майк Пенс, Трамп поручил NASA и его директору Джиму Брайденстайну выполнить эту задачу «любой ценой». Пенс сообщил, что ранее заявленная цель NASA отправить американцев на Луну в 2028 году «недостаточно хороша».

Глава NASA Джим Брайденстайн в ответ на слова Пенса написал в твиттере: «Вызов принят. Теперь давайте работать».

Кроме США интерес к Луне проявляют Россия и Китай. Россия планирует регулярно отправлять людей на спутник Земли после 2030 года. Китай запустил на Луну зонд «Чанъэ-4», а также собирается обустроить там свою базу.