Фрагмент черепа неизвестного происхождения нашли во вторник в подвале Государственного театра киноактера в Москве.

Череп обнаружили во время ремонтных работ, которые сейчас ведутся в здании театра.

«Действительно, 26 марта при проведении ремонтно-реставрационных работ подрядной компанией в подвальных помещениях Государственного театра киноактера был найден фрагмент черепа неизвестного происхождения», — приводит агентство РИА Новости слова пресс-службы театра.

Как передает телеканал РЕН ТВ, череп обнаружили под настилом пола. Находку отправили в морг. По данным правоохранителей, смерть человека наступила около 10 лет назад.

На место обнаружения фрагмента черепа вызвали наряд полиции. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства пугающей находки.