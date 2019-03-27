Бари Алибасов поделился с поклонниками подробностями очередного обследования Лидии Федосеевой-Шукшиной.

На своей странице в Instagram продюсер опубликовал ряд снимков с супругой и отметил, что состояние актрисы улучшилось, в связи с этим они собираются посетить театр.

Как известно, Федосеевой-Шукшиной 80 лет. В последнее время знаменитость часто попадает в больницу, поскольку проблемы со здоровьем дают о себе знать.

Совсем недавно она была госпитализирована из-за проблем с ногой, поэтому поклонники очень переживали за самочувствие народной любимицы.

Однако новый пост Алибасов успокоил фанатов. Бари сообщил, что супруга идет на поправку, и в ближайшее время они собираются культурно провести время в театре.