Суточные при командировках в пределах Беларуси составляют 9 рублей, а вот при поездке за границу бухгалтерии придется раскошелится. На прошлой неделе Совмин принял Постановление № 176 «О порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках». Myfin.by посмотрел, как будет оформляться командировка и сколько по ней заплатят.

Постановлением утверждено Положение, которым определяются порядок и размеры возмещения расходов, гарантии и компенсации работникам и военнослужащим (за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную службу).

Документ вступил в силу 22 марта, сразу после официального опубликования.

Как будут оформляться командировки?

Положение устанавливает, что направление работника в командировку оформляется приказом (распоряжением, постановлением) нанимателя.

Если работник направляется в командировку на основании приглашения государственного органа, международной организации либо иной организации, в приказе нанимателя указываются условия командирования работника согласно соответствующему приглашению с учетом обязательств принимающей стороны.

Положением также предусмотрено, что при направлении работника в командировку наниматель может устанавливать задание на командировку и необходимость подготовки письменного отчета о выполнении задания.

Пункт 4 Положения устанавливает, что приказ нанимателя о направлении работника в командировку является основанием для расчета и выплаты ему денежных средств.

Наниматель обязан выдать командированному работнику аванс и (или) обеспечить наличие денежных средств на счете, к которому выдана банковская платежная карточка, в белорусских рублях и (или) иностранной валюте и возместить следующие расходы:

по проезду к месту командировки и обратно;

по найму жилого помещения;

за проживание вне места жительства (суточные);

иные произведенные командированным работником с разрешения или ведома нанимателя расходы.

Как оплачиваются командировки по Беларуси

В соответствии с Приложением 1 к Положению суточные при командировках в пределах Республики Беларусь составляют 9 рублей.

Расходы на найму жилого помещения в областных центрах и г.Минске возмещаются в размере 50 рублей; в районных центрах – в размере 25 рублей; в остальных населенных пунктах – в размере 20 рублей.

В случае нахождения командированного работника в месте командировки до начала и (или) после окончания командировки в личных целях в выходные дни, государственные и праздничные дни, расходы по проезду возмещаются командированному работнику на общих основаниях, а расходы по найму жилого помещения и суточные за эти дни не возмещаются.

По желанию командированного работника наниматель обязан ознакомить его с расчетом выданного аванса, а также с порядком составления отчета о расходовании аванса.

Если работник заболел

В случае если работник заболел в месте командировки, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения, по проезду к месту командировки и обратно, а также выплачиваются суточные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к выполнению служебного задания или вернуться из командировки. Исключение составляют случаи, когда командированный работник находится на стационарном лечении.

Временная нетрудоспособность должна быть подтверждена документально. Срок пребывания в командировке может быть продлен нанимателем после окончания временной нетрудоспособности командированного работника.

Положение также устанавливает, что при ежедневном возвращении командированного работника к месту жительства, а также однодневных командировках в пределах Республики Беларусь возмещение расходов по найму жилого помещения не производится.

Сколько заплатят за поездку за рубеж

Положение также определяет, как возмещаются расходы по найму жилого помещения за границей.

Командировочные в этом случае возмещаются без представления подтверждающих документов, включая дату прибытия к месту командировки и дату выбытия из него. Расходы по найму жилого помещения не производятся, если оно предоставляется/оплачивается принимающей или направляющей стороной.

Размеры возмещения расходов при командировках за границу установлены Приложением 2 к Положению. Так, например, при командировке в Австрию суточные выплачиваются в размере 60 евро, а расходы за гостиницу – 130 евро в сутки. Лицам, командированным в Германию, наниматель оплачивает суточные в размере 50 евро, расходы за гостиницу в размере 140 евро в сутки.

Командировки в Россию предполагают суточные в размере $30. Если город назначения Москва или Санкт-Петербург, то расходы за гостиницу не должны превышать $140, если командировочный направляется в другой город, то за жилье компенсируют до $120.

Если командировка, к примеру, в США, то суточные составят $80, а вот размер компенсации за проживание – от $120 до $350.

При командировке в Египет размеры возмещений следующие: суточные – $80; расходы за проживание – $120. При командировках в Китай это $50 и $150 соответственно.

Если командируют на международный семинар

При направлении командированных работников для участия в международных мероприятиях (конференциях, семинарах и иных мероприятиях), проводимых на условиях предварительного внесения взносов (включая оплату питания, найма жилого помещения), наниматель осуществляет оплату таких взносов путем безналичного перечисления на основе подтверждающих документов независимо от установленных размеров возмещения расходов по найму жилого помещения.

К подтверждающим документам относятся уведомления соответствующих организаций, ответственных за проведение международных мероприятий, о сумме взносов.

Другие нюансы

При командировании работника в несколько иностранных государств в один день размер суточных определяется нанимателем исходя из наибольшего размера возмещения суточных, установленного для одного из этих иностранных государств.

Пунктом 24 Положения предусмотрено возмещение командированному работнику расходов по оформлению и выдаче виз, в том числе по оплате услуг, связанных с приемом и обработкой документов для оформления виз, уплате обязательного сбора (пошлины), взимаемого с граждан в аэропортах, страхованию от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу, страхованию автотранспорта и гражданской ответственности перевозчика.

Следует отметить, что Постановлением определен и порядок возмещения расходов, связанных с направлением работника за границу на обучение. Под обучением понимается стажировка, семинар, конференция и иные мероприятия, связанные с повышением квалификации. Возмещение таких расходов осуществляется в соответствии с условиями письменной договоренности между направляющей и принимающей сторонами.