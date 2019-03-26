Жестокое убийство женщины в Лиозненском районе: расследование завершено

Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела об убийстве 28-летней жительницы города Витебска в Лиозненском районе.

24 сентября 2018 года в милицию обратилась 24-летняя женщина и сообщила, что в отношении ее знакомой совершены противоправные действия. В ходе проверки этой информации на территории Лиозненского района в лесном массиве было обнаружено закопанное в землю тело женщины.

По данным следствия, несколько дней компания молодых людей отдыхала у потерпевшей в квартире. Парни и девушки распивали спиртные напитки, общались, периодически издеваясь над потерпевшей. В один из дней, в ходе распития спиртных напитков, у 21-летнего мужчины и 24-летней женщины, появилась идея «избавиться» от потерпевшей с целью завладения ее имуществом. После чего они, под предлогом поездки на природу для совместного распития спиртных напитков, убедили находившуюся в состоянии алкогольного опьянения женщину уехать. Еще до поездки обвиняемые позаботились о покупке лопаты.

Добравшись на такси в один из населенных пунктов Лиозненского района, молодые люди втроем направилась в лесной массив, где продолжили распивать спиртное. После чего в лесу нанесли удары потерпевшей лопатой и закопали ее.

Согласно заключению эксперта, смерть потерпевшей наступила в результате комбинированной механической асфиксии от сдавления груди и живота, закрытия носа и рта землей. Кроме того, следователями установлено, что убийство совершено 18 сентября 2018 года в промежуток времени с 15 часов 25 минут по 19 часов 30 минут.

Также в ходе следствия подтвердилось намерение обвиняемых сдавать квартиру потерпевшей внаем. На одном из интернет-ресурсов было обнаружено объявление, которое обвиняемые успели разместить после совершения преступления.

В ходе проверки показаний на месте было изъято орудие преступления – лопата. В ходе проведения почвоведческой экспертизы установлено, что именно данной лопатой закапывалась яма с женщиной.

21-летнему ранее судимому за угон транспортного средства мужчине и 24-летней женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса Республики Беларусь (убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах). К ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе расследования уголовного дела выявлены и другие факты противоправной деятельности.

Так, 21-летнему мужчине также предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных:

ч. 2 ст. 343 Уголовного кодекса Республики Беларусь (изготовление, хранение с целью распространения, распространение, публичная демонстрация порнографических материалов и изображений порнографического характера, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет);

ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (злостное хулиганство),

ч. 1 ст. 206 Уголовного кодекса Республики Беларусь (грабёж),

ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь (кража, совершенная повторно, с проникновением в жилище),

ст. 378 Уголовного кодекса Республики Беларусь (хищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа).

Присутствовавшим в квартире 23-летним женщине и мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 339, ч. 2 ст. 343 и ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь соответственно. К ним применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели, собраны характеризующие материалы в отношении обвиняемых и потерпевшей, назначен ряд экспертных исследований, заключения которых приобщены к материалам уголовного дела. С целью устранения противоречий в показаниях фигурантов уголовного дела проведены очные ставки, проведены осмотры, проанализированы телефонные соединения фигурантов уголовного дела, восстановлена полная картина произошедшего. По данному уголовному делу экспертами управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области проведено более 60 экспертиз и исследований.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.