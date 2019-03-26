Уникальные окаменелости неизвестные науке обнаружили в Китае

В Китае обнаружили уникальные окаменелости, возраст которых составляет 518 млн лет. Находка считается уникальной, так как мягкие ткани этих неизвестных современной науке доисторических существ прекрасно сохранились.

Палеонтологи признались, что они просто потрясены находкой, которую можно считать самой важной за последние сто лет.

Окаменелости древних существ были найдены в китайской провинции Хубэй.

При раскопках было найдено около двадцати тысяч окаменелостей, которые включали в себя доисторических медуз, червей, актиний и водорослей.

Палеонтологам удалось проанализировать 4351 образец. Удивительно, но мягкие ткани окаменелостей — глаза, кожа и внутренние органы, прекрасно сохранились. Большая половина образцов оказалась неизвестна современной науке.

Чжан Синлян, научный сотрудник китайского северо-западного университета, заявил, что уникальная находка археологов станет для учёных источником знаний о ранних этапах зарождения живых организмов на земле.

„Главная уникальность находки в том, что большая часть обнаруженных окаменелостей относятся к мягкотелым видам.. И шанс, что они превратятся в окаменелости очень мал“, — рассказал геолог Роберт Гейнс.

Чаще находят твердые материи, такие как кости, а вот найти окаменелость медузы — это величайшая удача для учёных.

По словам геолога, он поражён многочисленностью видов медуз и актиний и никогда раньше не сталкивался с таким многообразием форм.

Сейчас учёные документируют свои исследования, продолжают вести раскопки в том месте, где были обнаружены окаменелости.

Фото с сайта twit.su