Научные сотрудники из Австралии рассказали, что употребление богатых микроэлементами листовых салатов, шпината и зелени в разы повышает эластичность и силу мышц, а сам эффект длится в течение долгого времени.

По некоторым данным академиков, после 30 лет люди начинают терять от 3% до 5% мышечной массы, а после 50 лет — по 15%-20% всего лишь за 10 лет.

В это время начинает проходить возрастная атрофическая дегенеративная деформация скелетной мускулатуры, которая приводит к потере мышечной массы и силы, фактически люди с возрастом становятся более слабыми.

Правильные спортивные нагрузки и правильный образ жизни способствует сохранению мышечного объема, правда, качество мышц в любом случае меняется в плохую сторону — они становятся менее эластичными и крепкими.

Проведенный эксперимент продемонстрировал, что масса мышцы и ее качество не имеют друг с другом никакой связи, но в абсолютно любом возрасте сохранить здоровые и эластичные мышцы поможет огромное количество овощей и зелени.