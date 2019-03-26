Сократят более 100 человек.

Не первый год предприятие ОАО «Белоозерский энергомеханический завод» является убыточным. Сказалась потеря рынков сбыта в Украине и России, а также тот факт, что по многим позициям продукция завода уже морально устарела и не пользуется спросом.

На данный момент в организации трудится 501 человек. Оставить планируется 390, а 111 человек подпадают под сокращение. В то же время глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда заверил, что «на улице никто не останется».

Предприятие планируется реорганизовать. Так, произойдет разделение на литейный участок, куда уйдут работать 208 человек, и на котельное и электромеханическое производство – 182.

В настоящее время местные власти, представители промышленной отрасли определяют места, куда уволенные люди смогут трудоустроиться. Гражданам предлагаются различные вакансии.