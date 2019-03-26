Жительница Бобруйска сразила наповал жюри шоу «Песни» на российском телеканале ТНТ. Елисавета Илларионова исполняла собственную песню.

Белоруска прошла отбор. Вскоре после выхода программы на портале YouTube появилось видео с выступлением бобруйчанки.

Девушка выступала под сценическим именем Лиса. После того как она прошла отбор, решила специально для жюри исполнить песню, которую сочинила сама.

Композиция под названием «Чайки» покорила всех членов жюри, включая известных исполнителей Тимати и Басту. Оба заявили, что белоруска проходит в следующий этап конкурса.

Елисавета рассказала, что сочинять песни никто ее не учил. Она пела их со своей мамой, которая играла на гитаре. Спустя какое-то время девушка решила самостоятельно заниматься вокалом и создавать собственные песни.