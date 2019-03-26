Недавно лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров объявил, что распускает свою группу. В интервью телеканалу РБК музыкант пояснил, почему пошел на это и на что будет жить, если не будет гастролировать.

Почему Шнуров решил распустить группу? По его словам, группа создавалась для того, чтобы исполнять музыку эпохи застоя. Этот период, по словам Шнурова, уже прошел.

— Я подумал, если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену. Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась — отметил он.

По словам певца, он чувствует, что на смену группе придет что-то новое.

— На что жить будете, как зарабатывать? — поинтересовался у Шнурова журналист РБК.

— Ну смотрите. Во-первых, у меня есть какие-то деньги, я могу не зарабатывать, я уже заработал, в общем. Хотел сказать, что надеюсь на пенсионный фонд (смеется). <…> На что-то буду жить, не знаю. Я 20 лет выхожу на сцену, тренькаю на гитаре. Фактически, окромя развода с женой, у меня никаких расходов не было, я ни на что не тратил. Мне, в общем-то, деньги девать было некуда 20 лет. Я всегда зарабатывал одинаково хорошо. Я прекрасно помню, когда я попал в Forbes в 2003 году в первый раз. Так что деньги у меня водились давно.

Напомним, 20 марта Шнуров написал в своём Instagram, что предстоящий тур группы станет прощальным. «Между сложными вещами я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — написал он.

Создатель «Ленинграда» уже распускал «группировку» в 2008 году, начав делать рок-группу «Рубль», куда ушла часть музыкантов. В 2010 году коллектив был собран вновь.