С 1 апреля вырастут цены на некоторые марки сигарет

Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 апреля.

В соответствии с ней, в Беларуси с этой даты должны подорожать несколько десятков марок сигарет: 34 – производимых ООО «Табак-инвест», 2 – производимых фабрикой «Неман» и 1 – импортируемых предприятием «Беларусьторг».

Стоимость табачных изделий увеличится в диапазоне от 2 до 20 копеек.

Цены на сигареты, ввозимые СЗАО «Энерго-Оил», останутся на прежнем уровне.