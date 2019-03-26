Министерство лесного хозяйства Беларуси и Государственная служба лесов Нидерландов наладят взаимодействие в природоохранной сфере. Первым знаковым проектом может стать передача диких лошадей республиканскому ландшафтному заказнику «Налибокский», сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минлесхоза.

«Речь идет о сотрудничестве в области новейшей природоохранной концепции — ревайлдинга. Она подразумевает поэтапное восстановление характерных для региона высокопродуктивных экосистем путем возвращения крупных животных в места их исконного ареала. Первыми такими животными станут дикие лошади породы Konik. Нидерланды планируют передать Беларуси более 50 особей этого вида. На данный момент стороны готовят все необходимые документы», — отметили в пресс-службе.

Ожидается, что животные прибудут в Беларусь в начале лета, после чего начнется их адаптация.